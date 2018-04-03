Study: Big financial blow may shorten your life

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Published: April 3, 2018 - 1:41 PM | Updated: April 3, 2018 - 1:41 PM
By Carla K. Johnson
Associated Press
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