Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Summit County jobless rate falls even though number of people employed continues to lag
Published: May 22, 2018 - 2:55 PM
By Jim Mackinnon
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Ohio House delays vote on successor to speaker who resigned Updated May 22nd, 2018 3:22 PM
Officer injured in off-duty motorcycle crash dies Updated May 22nd, 2018 3:07 PM
Summit County jobless rate falls even though number of people employed continues to lag Updated May 22nd, 2018 2:55 PM
ACLU: Amazon shouldn’t sell face-recognition tech to police Updated May 22nd, 2018 2:05 PM

THE LATEST

Ohio House delays vote on successor to speaker who resigned Updated May 22nd, 2018 3:22 PM
Officer injured in off-duty motorcycle crash dies Updated May 22nd, 2018 3:07 PM
Summit County jobless rate falls even though number of people employed continues to lag Updated May 22nd, 2018 2:55 PM
Teen’s body found in creek at nature preserve Updated May 22nd, 2018 1:10 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal