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U.S. job openings drop 2.8 percent in December
Published: February 6, 2018 - 11:24 AM
By Christopher Rugaber
Associated Press
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