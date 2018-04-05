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What’s behind this U.S.-China tariff fight?
Published: April 5, 2018 - 7:04 PM | Updated: April 5, 2018 - 7:26 PM
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By Christopher Rugaber
Associated Press
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