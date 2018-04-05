Work begins on $8.5 million project to improve energy efficiency of PNC Center in downtown Akron

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Xb3JrIGlzIHVuZGVyd2F5IHRoaXMgd2VlayBvbiBhbiAkOC41IG1pbGxpb24gcHJvamVjdCB0byBpbXByb3ZlIHRoZSBlbmVyZ3kgZWZmaWNpZW5jeSBvZiB0aGUgMjMtc3RvcnkgUE5DIENlbnRlciBpbiBkb3dudG93biBBa3Jvbi48L3A+CjxwPkEgMjUsMDAwLXBvdW5kIGFnaW5nIGNoaWxsZXIgaXMgYmVpbmcgcmVtb3ZlZCBieSBhIG1hc3NpdmUgY3JhbmUgYW5kIHJlcGxhY2VkIHdpdGggYSBtb3JlIGVmZmljaWVudCB1bml0IHRvIGVhc2UgdGhlIGJ1aWxkaW5nJiM4MjE3O3MgZGVwZW5kZW5jZSBvbiBuYXR1cmFsIGdhcy4gQWZ0ZXIgdGhhdCwgd29ya2VycyB3aWxsIGRvIHRoZSBzYW1lIGZvciB0d28gZXF1YWxseSBlbm9ybW91cyBib2lsZXJzLCBhbHNvIHJlbGljcyBmcm9tIDE5NjguPC9wPgo8cD5UaGUgcHJvamVjdCwgd2hpY2ggYWxzbyBpbmNsdWRlcyBuZXcgbGlnaHRpbmcgYW5kIG90aGVyIGVuZXJneS1lZmZpY2llbnQgdXBncmFkZXMsIGlzIHRoZSBmaXJzdCBvZiBpdHMga2luZCBmb3IgdGhlIHdheSBpdCBpcyBiZSBmdW5kZWQuIDwvcD4KPHA+VGhlIERldmVsb3BtZW50IEZpbmFuY2UgQXV0aG9yaXR5IG9mIFN1bW1pdCBDb3VudHkgKERGQSksIGZvcm1lcmx5IGtub3duIGFzIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IFBvcnQgQXV0aG9yaXR5LCBpcyBpc3N1aW5nIGJvbmRzIHdpdGggdGhlIGJsZXNzaW5nIG9mIHN0YXRlIGxhdyBhbmQgYXBwcm92YWwgZnJvbSBsb2NhbGx5IGVsZWN0ZWQgbGVhZGVycy4gVGhlIGJvbmQgc2FsZXMsIHdoaWNoIHdpbGwgY292ZXIgdGhlIHByb2plY3QsIHdpbGwgdGhlbiBiZSByZXBhaWQgb3ZlciB0aGUgbmV4dCAxOCB5ZWFycyBhdCBhbiBhdmVyYWdlIHJhdGUgb2YgYWJvdXQgJDQ3NywwMDAgYW5udWFsbHkgYXR0YWNoZWQgdG8gdGhlIHNreXNjcmFwZXImIzgyMTc7cyBwcm9wZXJ0eSB0YXggYmlsbC4gPC9wPgo8cD5JdCYjODIxNztzIGNhbGxlZCBwcm9wZXJ0eS1hc3Nlc3NlZCBjbGVhbiBlbmVyZ3kgZmluYW5jaW5nLCBhbmQgT2hpbyBpcyBvbmUgb2YgMjggc3RhdGVzIHRvIGFsbG93IGl0LiBDaXR5IGFuZCBjb3VudHkgb2ZmaWNpYWxzIHdvcmtlZCB3aXRoIERGQSB0byBicmluZyBpdCB0byBTdW1taXQgQ291bnR5IGxhc3QgeWVhci48L3A+Cg==