Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Business news briefs, Aug. 7: Newest version of Android nicknamed ‘Pie’
Published: August 6, 2018 - 5:42 PM | Updated: August 6, 2018 - 6:32 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

PepsiCo’s Indra Nooyi is latest high-profile female CEO to exit Today August 6th, 2018 6:32 PM
Rite Aid cuts fiscal 2019 forecast with buyout vote looming Today August 6th, 2018 6:33 PM
Facebook joins other tech companies, removes Alex Jones pages for hate, bullying Today August 6th, 2018 2:40 PM
MoviePass will limit customers to three movies a month, but backpedals on raising prices Today August 6th, 2018 6:32 PM

THE LATEST

Summit County Council OKs funds to make homes more energy efficient Updated August 6th, 2018 6:41 PM
Jury recommends death in resentencing of convicted killer Updated August 6th, 2018 6:20 PM
Things to Do, Aug. 7: David Byrne; Son Volt; take a dip; free outdoor concerts Updated August 6th, 2018 6:08 PM
Indians notebook: All-Star catcher Yan Gomes could return Tuesday Updated August 6th, 2018 5:37 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal