Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Business news briefs, Jan. 9: A. Schulman declares dividend
Published: January 8, 2018 - 5:15 PM | Updated: January 8, 2018 - 5:52 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Local new car sales end year higher than in 2016 as Chevy beats out Ford for top brand Updated January 8th, 2018 6:03 PM
Nonprofits focus of workshops at Hudson Library & Historical Society Updated January 8th, 2018 6:02 PM
A. Schulman Inc. reports strong first quarter results Updated January 8th, 2018 5:53 PM
Business news briefs, Jan. 9: A. Schulman declares dividend Today January 8th, 2018 5:52 PM

THE LATEST

Local new car sales end year higher than in 2016 as Chevy beats out Ford for top brand Updated January 8th, 2018 6:03 PM
Nonprofits focus of workshops at Hudson Library & Historical Society Updated January 8th, 2018 6:02 PM
A. Schulman Inc. reports strong first quarter results Updated January 8th, 2018 5:53 PM
Attorneys seek to suppress statements made by son in father’s beating death in Akron Today January 8th, 2018 5:32 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal