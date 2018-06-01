Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Business news briefs, June 2: UH reports higher revenue
Published: June 1, 2018 - 9:00 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Business news briefs, June 2: UH reports higher revenue June 1st, 2018 9:00 PM
Department stores making themselves over in beauty battle June 1st, 2018 7:35 PM
Sip and ship: Tourists can now send distillery whiskey home June 1st, 2018 7:26 PM
U.S. unemployment falls nearly to 1969 levels; hiring is solid June 1st, 2018 6:49 PM

THE LATEST

Lobbyist tied to EPA chief’s condo tried to influence agency June 1st, 2018 10:31 PM
Canton police seize guns from wanted felon and his friend June 1st, 2018 10:26 PM
Judge allows Jackson Twp. financial adviser to represent himself in fraud case June 1st, 2018 10:12 PM
Cavaliers notebook: Cavs’ Tristan Thompson may avoid suspension, but Warriors’ Klay Thompson disses him, anyway June 1st, 2018 9:36 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal