Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Business news briefs, June 27: Former Pilot Flying J president apologizes for comments
Published: June 26, 2018 - 7:03 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Ex-Pilot Flying J president apologizes for racial slurs Updated June 26th, 2018 4:00 PM
Lexus recalls cars to fix fuel leaks that can cause fires Updated June 26th, 2018 3:03 PM
Flip-flop wearing armed robber chased by broom-wielding Merriman Valley store clerk Today June 26th, 2018 4:12 PM
Trump denies he’s to blame for Harley-Davidson decision Updated June 26th, 2018 12:07 PM

THE LATEST

New Akron program takes parents to school, teaches them how to become involved in education Updated June 26th, 2018 7:24 PM
1 dead, 12 hurt in construction explosion at Texas hospital Updated June 26th, 2018 7:17 PM
Things to Do, June 27: Succulent talk; Middlebury Wednesdays; handbell ensemble; free outdoor concerts Updated June 26th, 2018 6:30 PM
Regional news briefs, June 27: Firefighters battle blaze Updated June 26th, 2018 6:18 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal