Business news briefs, March 16: Equity firm to take control of True Value hardware

Published: March 15, 2018 - 6:52 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IQVJEV0FSRTwvcD4KPHA+RXF1aXR5IGZpcm0gdG8gbGVhZCBUcnVlIFZhbHVlPC9wPgo8cD5BIFdhc2hpbmd0b24sIEQuQy4tYmFzZWQgcHJpdmF0ZSBlcXVpdHkgZmlybSBoYXMgYWdyZWVkIHRvIHRha2UgYSBtYWpvcml0eSBzdGFrZSBpbiBDaGljYWdvLWJhc2VkIFRydWUgVmFsdWUgQ28uIHRoYXQgd291bGQgc2hpZnQgdGhlIGhhcmR3YXJlIHJldGFpbGVyIGF3YXkgZnJvbSBpdHMgY29vcGVyYXRpdmUgcm9vdHMuPC9wPgo8cD5UaGUgYWdyZWVtZW50IHdvdWxkIGdpdmUgQWNvbiBJbnZlc3RtZW50cyBhIDcwIHBlcmNlbnQgc3Rha2UgaW4gYSBuZXcgVHJ1ZSBWYWx1ZSBvcGVyYXRpbmcgY29tcGFueSwgd2l0aCB0aGUgcmVtYWluaW5nIDMwIHBlcmNlbnQgb3duZWQgYnkgdGhlIG1lbWJlciByZXRhaWxlcnMgd2hvIGN1cnJlbnRseSBvd24gdGhlIGNvb3BlcmF0aXZlLiBBIHBvcnRpb24gb2YgQWNvbiYjODIxNztzIGludmVzdG1lbnQgd291bGQgYmUgdXNlZCB0byByZXR1cm4gNzAgcGVyY2VudCBvZiByZXRhaWxlcnMmIzgyMTc7IGludmVzdGVkIGNhcGl0YWwsIGFsb25nIHdpdGggcHJvbWlzc29yeSBub3RlcyBhbmQgZGl2aWRlbmRzLCB0b3RhbGluZyBhYm91dCAkMjI5IG1pbGxpb24sIHRvIHRob3NlIHJldGFpbGVycy48L3A+CjxwPkRheS10by1kYXkgb3BlcmF0aW9ucyBmb3IgY3VycmVudCByZXRhaWxlcnMgd2lsbCBub3QgY2hhbmdlLCBhbmQgdGhleSB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGhhdmUgYWNjZXNzIHRvIHRoZSBUcnVlIFZhbHVlIGJyYW5kIGFuZCBzZXJ2aWNlcyBpbmNsdWRpbmcgbWVyY2hhbmRpc2luZyBhbmQgbWFya2V0aW5nIHN1cHBvcnQsIHNhaWQgc2FpZCBKb2huIEhhcnRtYW5uLCBwcmVzaWRlbnQgYW5kIENFTyBvZiBUcnVlIFZhbHVlLjwvcD4KPHA+VHJ1ZSBWYWx1ZSBoYXMgbG9jYWwgYWZmaWxpYXRlcyBpbiBDbGludG9uLCBKYWNrc29uIFRvd25zaGlwIGFuZCBCcnVuc3dpY2suPC9wPgo8cD5BVVRPUzwvcD4KPHA+Rm9yZCB0byByZXZhbXAgYWdpbmcgbW9kZWxzPC9wPgo8cD5Gb3JkLCB3aXRoIGEgc2FnZ2luZyBVLlMuIG1hcmtldCBzaGFyZSBhbmQgb25lIG9mIHRoZSBvbGRlc3QgdmVoaWNsZSBsaW5ldXBzIGluIHRoZSBpbmR1c3RyeSwgaXMgcHJvbWlzaW5nIHRvIHJldmFtcCB0aHJlZS1xdWFydGVycyBvZiBpdHMgbW9kZWxzIGluIHRoZSBuZXh0IHR3byB5ZWFycy48L3A+CjxwPk11Y2ggb2YgdGhlIGVtcGhhc2lzIHdpbGwgYmUgb24gcmVmcmVzaGluZyBvciByZXZhbXBpbmcgdGhlIGVudGlyZSBsaW5ldXAgb2YgU1VWcyB3aGlsZSBhZGRpbmcgZ2FzLWVsZWN0cmljIGh5YnJpZCBwb3dlcnRyYWlucywgdHdvIG5ldyBvZmYtcm9hZCBTVVZzIGFuZCB0d28gbmV3IHRydWNrcy48L3A+CjxwPkl0JiM4MjE3O3MgYWxsIHBhcnQgb2YgdGhlIGxhcmdlciBwbGFuIHRvIHByZXBhcmUgdGhlIGNvbXBhbnkgZm9yIHRoZSBmdXR1cmUgYnkgY3V0dGluZyBjb3N0cywgaW5jcmVhc2luZyB0aGUgbnVtYmVyIG9mIGNvbW1vbiBwYXJ0cyBhbmQgZmVlZGluZyBhIGxvbmctc3RhcnZlZCBwcm9kdWN0IGxpbmV1cC48L3A+CjxwPlRoZSBtb3ZlLCBkZXRhaWxlZCBhdCBhIHByZXNlbnRhdGlvbiBvbiBUaHVyc2RheSBhdCBGb3JkJiM4MjE3O3MgcHJvZHVjdCBkZXZlbG9wbWVudCBjZW50ZXIgaW4gRGVhcmJvcm4sIE1pY2guLCBjb21lcyBhdCBhIHRpbWUgd2hlbiBGb3JkJiM4MjE3O3MgYWdpbmcgbGluZXVwIGhhcyBoYWQgdHJvdWJsZSBhcHBlYWxpbmcgdG8gVS5TLiBjdXN0b21lcnMuIEluIHRoZSBwYXN0IGZpdmUgeWVhcnMsIHRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgbWFya2V0IHNoYXJlIGhhcyBmYWxsZW4gb3ZlciAyIHBlcmNlbnRhZ2UgcG9pbnRzIHRvIDE0LjQgcGVyY2VudCBzbyBmYXIgdGhpcyB5ZWFyLiBMYXN0IHllYXIsIGl0cyBtYXJrZXQgc2hhcmUgcm9zZSAwLjEgcGVyY2VudGFnZSBwb2ludC48L3A+CjxwPk9sZGVyIFJhbSBwaWNrdXBzIHJlY2FsbGVkPC9wPgo8cD5GaWF0IENocnlzbGVyIGlzIHJlY2FsbGluZyBtb3JlIHRoYW4gMzAwLDAwMCBvbGRlciBSYW0gcGlja3VwIHRydWNrcyB3b3JsZHdpZGUgYmVjYXVzZSB0aGUgZnVlbCB0YW5rcyBjYW4gc2FnLjwvcD4KPHA+VGhlIHJlY2FsbCBtYWlubHkgYWZmZWN0cyB0cnVja3MgaW4gY29sZC13ZWF0aGVyIFUuUy4gc3RhdGVzIGFuZCBDYW5hZGEgd2hlcmUgc2FsdCBpcyB1c2VkIHRvIGNsZWFyIHNub3cgZnJvbSByb2Fkcy4gSXQgaW5jbHVkZXMgUmFtIDE1MDAgcGlja3VwcyBmcm9tIHRoZSAyMDA5IHRocm91Z2ggMjAxMiBtb2RlbCB5ZWFycy4gSW4gdGhlIFUuUy4gdGhlIHRydWNrcyBhcmUgaW4gMjAgc3RhdGVzIGFuZCBXYXNoaW5ndG9uLCBELkMuPC9wPgo8cD5UaGUgY29tcGFueSBzYXlzIGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gZm91bmQgYSBicmFja2V0IGNhbiBjb3Jyb2RlIGFuZCBsZXQgdGhlIHRhbmtzIHNhZy4gIEFueW9uZSB3aG8gbm90aWNlcyBhIGhhbmdpbmcgc3RyYXAgb3IgbG93ZXIgdGFuayBzaG91bGQgY29udGFjdCB0aGVpciBkZWFsZXIuPC9wPgo8cD5NRUFMIEtJVFM8L3A+CjxwPkJsdWUgQXByb24gZXllcyBzdG9yZSBzaGVsdmVzPC9wPgo8cD5CbHVlIEFwcm9uLCB3aGljaCBzaGlwcyBib3hlcyBvZiByYXcgZm9vZCB0byBzdWJzY3JpYmVyJiM4MjE3O3MgZG9vcnN0ZXBzLCB3YW50cyB0byBzdGFydCBzZWxsaW5nIGl0cyBtZWFsIGtpdHMgaW4gc3RvcmVzLiBUaGUgc2hpZnQgY29tZXMgYXMgbW9yZSBncm9jZXJzIGdldCBpbnRvIHRoZSBtZWFsLWtpdCBidXNpbmVzcy4gV2FsbWFydCwgZm9yIGV4YW1wbGUsIGlzIGV4cGFuZGluZyBpdHMgZWFzeS10by1tYWtlIGRpbm5lcnMgaW4gbW9yZSB0aGFuIDIsMDAwIG9mIGl0cyBzdG9yZXMuPC9wPgo8cD5OZXcgWW9yay1iYXNlZCBCbHVlIEFwcm9uIGNvbmZpcm1lZCBwbGFucyBvZiBhbiBpbi1zdG9yZSByb2xsb3V0LCBidXQgZGVjbGluZWQgdG8gcHJvdmlkZSBkZXRhaWxzLiBCbHVlIEFwcm9uIEhvbGRpbmdzIEluYy4sIHdoaWNoIGNoYXJnZXMgYWJvdXQgJDEwIGEgbWVhbCwgaGFzIHN0cnVnZ2xlZCBzaW5jZSBpdCB3ZW50IHB1YmxpYyBpbiBKdW5lLiBJdHMgc3RvY2sgcHJpY2UgaXMgZG93biA3NyBwZXJjZW50IHNpbmNlIHRoZW4uPC9wPgo8cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHN0YWZmIGFuZCB3aXJlIHJlcG9ydHMuPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)