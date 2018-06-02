Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Businesses seek to expand opportunities for disabled workers
Published: June 2, 2018 - 4:52 PM
Full Screen Linked Image

By Joyce M. Rosenberg

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Local business spotlight, June 3: New hires and achievements Updated June 2nd, 2018 4:52 PM
Businesses seek to expand opportunities for disabled workers Updated June 2nd, 2018 4:52 PM
Need an entry-level job at a store? It can be harder now Updated June 2nd, 2018 4:52 PM
Akron SCORE: Some advice for building a strong small business team Updated June 2nd, 2018 4:51 PM

THE LATEST

Report: Trump lawyers’ letter to Mueller challenges subpoena Updated June 2nd, 2018 5:16 PM
Medina County man, 53, killed crossing road Updated June 2nd, 2018 5:07 PM
Indians notebook: Left-hander Oliver Perez brought in to bolster struggling bullpen; Francisco Lindor named AL Player of the Month Updated June 2nd, 2018 4:06 PM
Lobbyist tied to EPA chief’s condo tried to influence agency June 1st, 2018 10:31 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal