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CFPB chief Mick Mulvaney says he could just ‘twiddle my thumbs’ before Congress to highlight agency’s flaws
Published: April 11, 2018 - 8:15 PM | Updated: April 11, 2018 - 8:19 PM
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By Jim Puzzanghera
Los Angeles Times
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