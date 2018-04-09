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Child advocates ask FTC to investigate YouTube
Published: April 9, 2018 - 1:20 PM
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By Matt O’Brien
Associated Press
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