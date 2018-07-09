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Chinese exporters scramble to cope with U.S. tariffs
Published: July 9, 2018 - 11:19 PM

By Joe McDonald

Associated Press

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