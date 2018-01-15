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Citigroup says it will use raises to narrow pay gap
Published: January 15, 2018 - 4:34 PM
Associated Press
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