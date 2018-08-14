Cleveland Clinic ranks No. 2 in nation, Akron General 11th in state, Summa Akron City tied for 18th, in U.S. News & World Report rankings

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Published: August 14, 2018 - 12:06 AM | Updated: August 14, 2018 - 12:09 AM
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By Betty Lin-Fisher

Beacon Journal/Ohio.com

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