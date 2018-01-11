Coal exec gets many items on wish list

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBJbiB0aGUgZWFybHkgZGF5cyBvZiB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24sIHRoZSBoZWFkIG9mIG9uZSBvZiBBbWVyaWNhJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBjb2FsIGNvbXBhbmllcyBzZW50IGEgZm91ci1wYWdlICYjODIyMDthY3Rpb24gcGxhbiYjODIyMTsgdG8gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGNhbGxpbmcgZm9yIHJvbGxiYWNrcyBvZiBPYmFtYS1lcmEgZW52aXJvbm1lbnRhbCBhbmQgbWluZSBzYWZldHkgcmVndWxhdGlvbnMuPC9wPgo8cD5Sb2JlcnQgJiM4MjIwO0JvYiYjODIyMTsgTXVycmF5LCB0aGUgY2hhaXJtYW4gYW5kIENFTyBvZiBPaGlvLWJhc2VkIE11cnJheSBFbmVyZ3ksIHdyb3RlIGluIGEgTWFyY2ggMSBsZXR0ZXIgdG8gVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlrZSBQZW5jZSB0aGF0ICYjODIyMDt3ZSBhcmUgYXZhaWxhYmxlIHRvIGFzc2lzdCB5b3UgYW5kIHlvdXIgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaW4gYW55IHdheSB0aGF0IHlvdSByZXF1ZXN0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkEgcmV2aWV3IG9mIHRoZSBtZW1vIGJ5IHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHNob3dzIE11cnJheSwgYW4gZWFybHkgY2FtcGFpZ24gc3VwcG9ydGVyIG9mIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgYW5kIG1ham9yIEdPUCBwb2xpdGljYWwgZG9ub3IsIGhhcyBnb3R0ZW4gYWJvdXQgaGFsZiB0aGUgaXRlbXMgb24gaGlzIHdpc2ggbGlzdC4gVGhleSBpbmNsdWRlIHB1bGxpbmcgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgb3V0IG9mIHRoZSBQYXJpcyBjbGltYXRlIGFjY29yZHMgYW5kIHJldm9raW5nIHRoZSBDbGVhbiBQb3dlciBQbGFuLCBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hJiM4MjE3O3Mgc2lnbmF0dXJlIGVmZm9ydCB0byBsaW1pdCBwbGFuZXQtd2FybWluZyBlbWlzc2lvbnMgZnJvbSBjb2FsLWZpcmVkIHBvd2VyIHBsYW50cy48L3A+CjxwPlVuZGVyIFRydW1wLCB0aGUgTWluZSBTYWZldHkgYW5kIEhlYWx0aCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBoYXMgYWxzbyBtb3ZlZCB0byByZWNvbnNpZGVyIHJ1bGVzIG1lYW50IHRvIHByb3RlY3QgbWluZXJzIGZyb20gYnJlYXRoaW5nIGNvYWwgYW5kIHJvY2sgZHVzdCAmIzgyMTI7IHRoZSBwcmltYXJ5IGNhdXNlIG9mIGJsYWNrIGx1bmcgZGlzZWFzZSAmIzgyMTI7IGFuZCBkaWVzZWwgZXhoYXVzdCwgd2hpY2ggY2FuIGNhdXNlIGNhbmNlci48L3A+CjxwPkFQIHJlcG9ydGVkIGxhc3QgeWVhciB0aGF0IE11cnJheSBoYWQgYXNrZWQgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHRvIGlzc3VlIGFuIGVtZXJnZW5jeSBvcmRlciBwcm90ZWN0aW5nIGNvYWwtZmlyZWQgcG93ZXIgcGxhbnRzIGZyb20gY2xvc2luZy4gTXVycmF5IHdhcm5lZCB0aGF0IGZhaWx1cmUgdG8gYWN0IGNvdWxkIGNhdXNlIHRob3VzYW5kcyBvZiBjb2FsIG1pbmVycyB0byBiZSBsYWlkIG9mZiBhbmQgZm9yY2UgaGlzIGxhcmdlc3QgY3VzdG9tZXIsIEFrcm9uLWJhc2VkIEZpcnN0RW5lcmd5IFNvbHV0aW9ucywgaW50byBiYW5rcnVwdGN5LjwvcD4KPHA+RW5lcmd5IFNlY3JldGFyeSBSaWNrIFBlcnJ5IHVsdGltYXRlbHkgcmVqZWN0ZWQgTXVycmF5JiM4MjE3O3MgcmVxdWVzdCwgYnV0IGxhdGVyIGFza2VkIHRoZSBGZWRlcmFsIEVuZXJneSBSZWd1bGF0b3J5IENvbW1pc3Npb24gdG8gYm9vc3QgY29hbCBhbmQgbnVjbGVhciBwbGFudHMgYnkgc3Vic2lkaXppbmcgdGhlaXIgY29udGludWVkIG9wZXJhdGlvbi48L3A+CjxwPlRoZSBSZXB1YmxpY2FuLWNvbnRyb2xsZWQgY29tbWlzc2lvbiB2b3RlZCB1bmFuaW1vdXNseSB0byByZWplY3QgUGVycnkmIzgyMTc7cyBjbGFpbSB0aGF0IGZ1cnRoZXIgcmV0aXJlbWVudHMgb2YgY29hbC1maXJlZCBwb3dlciBwbGFudHMgcG9zZSBhIHRocmVhdCB0byByZWxpYWJpbGl0eSBvZiB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgZWxlY3RyaWMgZ3JpZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIG5vIHF1ZXN0aW9uIGFib3V0IGl0LCB0aGVyZSBhcmUgZm9sa3MgaW4gdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHRoYXQgaGF2ZSB0aGVpciBvd24gYWdlbmRhLCByYXRoZXIgdGhhbiBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cywmIzgyMjE7IE11cnJheSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUgYXJlIHNvbWUgc3RhZmZlcnMgd2hvIGhhdmUgZ29uZSBjb250cmFyeSB0byB0aGUgd2lzaGVzIG9mIG91ciBwcmVzaWRlbnQuJiM4MjIxOzwvcD4K