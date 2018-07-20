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Colleges ask for a share of future salary in lieu of loans
Published: July 20, 2018 - 7:07 PM
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By David Jordan

Associated Press

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