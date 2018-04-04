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U.S. stocks open lower on escalating U.S.-China trade dispute
Published: April 4, 2018 - 9:53 AM
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Associated Press
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