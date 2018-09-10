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Despite Trump tweet, Ford says it won’t make hatchback in U.S.
Published: September 10, 2018 - 5:45 PM
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By Paul Wiseman

Associated Press

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