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Electric carmakers moving into Tesla’s turf with new models
Published: August 28, 2018 - 7:27 PM
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By David McHugh

Associated Press

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