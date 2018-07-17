Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Fashion firms upend design routine to focus on speed, trends
Published: July 17, 2018 - 6:50 PM | Updated: July 17, 2018 - 7:15 PM
Full Screen Linked Image

By Anne D’Innocenzio

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Business news briefs, July 18: Fed chairman delivers report Updated July 17th, 2018 5:25 PM
Cleveland Clinic Akron General to show off new emergency room at open house Updated July 17th, 2018 3:54 PM
Man robs PNC Bank in Ravenna Updated July 17th, 2018 3:12 PM
Twitter suspended 58 million accounts in 4Q Updated July 17th, 2018 3:09 PM

THE LATEST

Things to Do, July 18: ‘Big’ in theaters; Vans Warped Tour; Tesla; free outdoor music July 17th, 2018 6:51 PM
Regional news briefs, July 19: Victim of house fire dies July 17th, 2018 6:46 PM
Wrestling: CVCA’s Jordan Decatur becomes three-time national champion in Fargo July 17th, 2018 6:08 PM
Cavaliers waive Kendrick Perkins July 17th, 2018 4:59 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal