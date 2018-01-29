Fed is likely to hold rates steady at Yellen’s final meeting

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBKYW5ldCBZZWxsZW4mIzgyMTc7cyBmaW5hbCBGZWRlcmFsIFJlc2VydmUgcG9saWN5IG1lZXRpbmcgd2lsbCBsaWtlbHkgYnJpbmcgYW4gdW5ldmVudGZ1bCBlbmQgdGhpcyB3ZWVrIHRvIGhlciBmb3VyLXllYXIgdGVudXJlIGFzIEZlZCBjaGFpciBidXQgcGVyaGFwcyBvZmZlciBoaW50cyBvZiB0aGUgY2VudHJhbCBiYW5rJiM4MjE3O3MgYXBwcm9hY2ggdG8gaW50ZXJlc3QgcmF0ZXMgaW4gdGhlIG1vbnRocyB0byBmb2xsb3cuPC9wPgo8cD5ZZWxsZW4sIHRoZSBmaXJzdCB3b21hbiB0byBsZWFkIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIG1vc3QgaW5mbHVlbnRpYWwgY2VudHJhbCBiYW5rLCB3aWxsIHN0ZXAgZG93biB3aGVuIGhlciB0ZXJtIGV4cGlyZXMgYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGlzIHdlZWsuIFNoZSB3aWxsIGJlIHN1Y2NlZWRlZCBieSBKZXJvbWUgUG93ZWxsLCBhIEZlZCBib2FyZCBtZW1iZXIgd2hvc2Ugbm9taW5hdGlvbiBhcyBjaGFpcm1hbiB0aGUgU2VuYXRlIGFwcHJvdmVkIDg0LTEzIGxhc3Qgd2Vlay48L3A+CjxwPlBvd2VsbCwgd2hvIGhhcyBzZXJ2ZWQgb24gdGhlIGNlbnRyYWwgYmFuayYjODIxNztzIGJvYXJkIHNpbmNlIDIwMTIsIGlzIGEgbGF3eWVyIGFuZCBpbnZlc3RtZW50IG1hbmFnZXIgYnkgdHJhaW5pbmcgYW5kIHdpbGwgYmUgdGhlIGZpcnN0IEZlZCBsZWFkZXIgaW4gMzAgeWVhcnMgbm90IHRvIGhvbGQgYSAgZG9jdG9yYXRlIGluIGVjb25vbWljcy4gUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBjaG9zZSBQb3dlbGwgZm9yIHRoZSBwb3N0IHJhdGhlciB0aGFuIG9mZmVyaW5nIFllbGxlbiBhIHNlY29uZCB0ZXJtIGRlc3BpdGUgd2lkZXNwcmVhZCBwcmFpc2UgZm9yIGhlciBwZXJmb3JtYW5jZSBhcyBjaGFpci48L3A+CjxwPlRoZSBldmlkZW5jZSBzbyBmYXIgc3VnZ2VzdHMgdGhhdCBhIFBvd2VsbC1sZWQgRmVkIHdpbGwgZ2VuZXJhbGx5IGZvbGxvdyB0aGUgc2FtZSBjYXV0aW91cyBhcHByb2FjaCB0byByYWlzaW5nIGludGVyZXN0IHJhdGVzIHRoYXQgWWVsbGVuIHB1cnN1ZWQgZHVyaW5nIGhlciB0ZW51cmUgYXMgRmVkIGNoYWlyLCBhdCBsZWFzdCBpbiBpdHMgZWFybHkgbW9udGhzLiBXaXRoIHRoZSBqb2IgbWFya2V0IGhlYWx0aHkgYW5kIGluZmxhdGlvbiB0YW1lLCBtb3N0IGVjb25vbWlzdHMgc2F5IHRoZXJlIGlzIGxpdHRsZSByZWFzb24gZm9yIGFueSBhYnJ1cHQgY2hhbmdlIGluIEZlZCBwb2xpY3kuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7Q2hhaXIgWWVsbGVuIGdldHMgdG8gbGVhdmUgb24gYSBoaWdoIG5vdGUsIHdpdGggc3Ryb25nIGdyb3d0aCBhbmQgbG93IHVuZW1wbG95bWVudCwmIzgyMjE7IHNhaWQgRGlhbmUgU3dvbmssIGNoaWVmIGVjb25vbWlzdCBhbmQgYSBtYW5hZ2luZyBkaXJlY3RvciBhdCBhdWRpdCBmaXJtIEdyYW50IFRob3JudG9uLjwvcD4KPHA+VGhlIHVuZW1wbG95bWVudCByYXRlIGlzIGF0IGEgMTcteWVhciBsb3cgb2YgNC4xIHBlcmNlbnQsIGFuZCB0aGUgZWNvbm9teSBleHBhbmRlZCBhdCBhIHNvbGlkIDIuNiBwZXJjZW50IGFubnVhbCByYXRlIGluIHRoZSBPY3RvYmVyLURlY2VtYmVyIHF1YXJ0ZXIsIGhlbHBpbmcgbGlmdCBncm93dGggZm9yIGFsbCBvZiAyMDE3IHRvIGEgZGVjZW50IDIuMyBwZXJjZW50LiBTeW5jaHJvbml6ZWQgZ3Jvd3RoIGluIG1ham9yIHJlZ2lvbnMgYWNyb3NzIHRoZSBnbG9iYWwgZWNvbm9teSBoYXMgaGVscGVkIGVuZXJnaXplIHRoZSBVLlMuIGVjb25vbXkuIEFuZCBhIHN3ZWVwaW5nIHRheCBvdmVyaGF1bCB0aGF0IFRydW1wIHB1c2hlZCB0aHJvdWdoIENvbmdyZXNzIGxhc3QgbW9udGggaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gZnVydGhlciBzdXBwb3J0IFUuUy4gZ3Jvd3RoLjwvcD4KPHA+VHJhZGVycyBpbiB0aGUgZmluYW5jaWFsIG1hcmtldHMgZm9yZXNlZSBhIDk2IHBlcmNlbnQgY2hhbmNlIHRoYXQgdGhlIEZlZCB3aWxsIGxlYXZlIHJhdGVzIGFsb25lIHdoZW4gaXRzIG1lZXRpbmcgZW5kcyBXZWRuZXNkYXksIGFjY29yZGluZyB0byBkYXRhIHRyYWNrZWQgYnkgdGhlIENNRSBHcm91cC4gVGhlIG5leHQgcmF0ZSBpbmNyZWFzZSBpcyBleHBlY3RlZCBpbiBNYXJjaDsgdHJhZGVycyBzZWUgYSA3OCBwZXJjZW50IGxpa2VsaWhvb2QgdGhlbi4gVGhlIE1hcmNoIHBvbGljeSBtZWV0aW5nIHdpbGwgYWxzbyBiZSB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB0aGF0IFBvd2VsbCBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gaG9sZCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSwgc29tZXRoaW5nIHRoZSBsZWFkZXIgb2YgdGhlIEZlZCBkb2VzIGZvdXIgdGltZXMgYSB5ZWFyLjwvcD4KPHA+RWNvbm9taXN0cyBhcmUgcm91Z2hseSBkaXZpZGVkIG9uIHdoZXRoZXIgdGhleSB0aGluayBGZWQmIzgyMTc7cyBwb2xpY3ltYWtlcnMgd2lsbCByYWlzZSByYXRlcyB0aHJlZSB0aW1lcyB0aGlzIHllYXIsIGFzIHRoZXkgZGlkIGluIDIwMTcsIG9yIGZvdXIgdGltZXMuIFRoZSBwaXZvdGFsIGZhY3RvciB3aWxsIGxpa2VseSBiZSBob3cgaW5mbGF0aW9uIHBlcmZvcm1zLiBGb3IgdGhlIHBhc3Qgc2l4IHllYXJzLCBpbmZsYXRpb24gaGFzIGJlZW4gYSBuby1zaG93LCBydW5uaW5nIGJlbG93IGV2ZW4gdGhlIEZlZCYjODIxNztzIHRhcmdldCBsZXZlbCBvZiAyIHBlcmNlbnQuIEEgdGlnaHQgam9iIG1hcmtldCwgd2l0aCBwcmVzc3VyZSBidWlsZGluZyBmb3IgcGF5IGluY3JlYXNlcywgYW5kIHBvdGVudGlhbGx5IGhpZ2hlciBjb25zdW1lciBhbmQgYnVzaW5lc3Mgc3BlbmRpbmcgcmVzdWx0aW5nIGZyb20gdGhlIFJlcHVibGljYW4gdGF4IGN1dHMsIGNvdWxkIGFjY2VsZXJhdGUgaW5mbGF0aW9uIHRoaXMgeWVhci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZSBGZWQgd2lsbCBlbmQgdXAgbW92aW5nIHJhdGVzIHVwIGVpdGhlciB0aHJlZSBvciBmb3VyIHRpbWVzLCBhbmQgaXQgd2lsbCBkZXBlbmQgb24gaG93IHRoZSBkYXRhIGNvbWVzIGluLCYjODIyMTsgc2FpZCBTdW5nIFdvbiBTb2huLCBhbiBlY29ub21pY3MgcHJvZmVzc29yIGF0IENhbGlmb3JuaWEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSwgQ2hhbm5lbCBJc2xhbmRzLiAmIzgyMjA7SWYgdGhlIHRheCBjdXRzIGxpZnQgYnVzaW5lc3MgYW5kIGNvbnN1bWVyIGNvbmZpZGVuY2UgYW5kIHJlc3VsdCBpbiBhIG11Y2ggc3Ryb25nZXIgZWNvbm9teSwgdGhlbiB3ZSB3aWxsIHNlZSBmb3VyIHJhdGUgaGlrZXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TWFyayBaYW5kaSwgY2hpZWYgZWNvbm9taXN0IGF0IE1vb2R5JiM4MjE3O3MgQW5hbHl0aWNzLCBzYWlkIGhlIGZvcmVzZWVzIGZvdXIgcmF0ZSBpbmNyZWFzZXMgdGhpcyB5ZWFyIGJlZ2lubmluZyBpbiBNYXJjaC4gWmFuZGkgZXhwZWN0cyB0aGUgRmVkIHRvIGFjY2VsZXJhdGUgaXRzIHBhY2Ugb2YgaW5jcmVhc2VzIGJlY2F1c2UgaGUgdGhpbmtzIHVuZW1wbG95bWVudCB3aWxsIGZhbGwgZnVydGhlciwgbGVhZGluZyB0byB3YWdlIGluY3JlYXNlcyBhbmQgYSBwaWNrdXAgaW4gaW5mbGF0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0V2ZXJ5dGhpbmcgaXMgcG9pbnRpbmcgdG8gYSBtb3JlIGFnZ3Jlc3NpdmUgRmVkIHRoaXMgeWVhciwmIzgyMjE7IFphbmRpIHNhaWQuPC9wPgo=