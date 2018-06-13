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Fed signals 4 rate hikes this year, up from 3
Published: June 13, 2018 - 2:18 PM | Updated: June 13, 2018 - 3:11 PM

By Martin Crutsinger

Associated Press

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