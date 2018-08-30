Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
FirstEnergy to close its last coal-fired power plants in Ohio and Pennsylvania
Published: August 30, 2018 - 6:52 PM | Updated: August 30, 2018 - 7:34 PM
Full Screen Linked Image

ABJ/Ohio.com staff and wires

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Business news briefs, Aug. 31: Rocksino president to speak at Sept. 14 Morning Buzz August 30th, 2018 7:24 PM
FirstEnergy to close its last coal-fired power plants in Ohio and Pennsylvania August 30th, 2018 6:52 PM
Ask Brianna: Avoid the quick-fix allure of student loan forbearance August 30th, 2018 6:19 PM
Signet raises financial outlook and shares soar August 30th, 2018 4:46 PM

THE LATEST

Diebold Nixdorf financing settled Today August 30th, 2018 7:55 PM
Massillon chooses operator for former Affinity Medical Center Today August 30th, 2018 7:34 PM
FirstEnergy to close its last coal-fired power plants in Ohio and Pennsylvania Today August 30th, 2018 7:34 PM
Indians 5, Twins 3: 11 Walk-Off Thoughts on Carl Willis’ late-night research project for Cody Allen and the strategy behind Jose Ramirez facing a four-man outfield Updated August 30th, 2018 6:27 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal