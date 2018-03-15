From Geoffrey to Kids R Us: Toys R Us through the years

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FILE- This Jan. 24, 2018, file photo shows a Toys R Us store in Pittsburgh. Toys R Us CEO David Brandon told employees Wednesday, March 14, 2018, that the company's plan is to liquidate all of its U.S. stores, according to an audio recording of the meeting obtained by The Associated Press. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)
Associated Press
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