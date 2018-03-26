FTC confirms Facebook investigation on privacy

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ORVcgWU9SSzogVGhlIExhdGVzdCBvbiByZXBvcnRzIHRoYXQgbWlsbGlvbnMgb2YgRmFjZWJvb2sgdXNlcnMmIzgyMTc7IGRhdGEgd2FzIHVzZWQgdG8gdGFyZ2V0IHBvbGl0aWNhbCBhZHMgKGFsbCB0aW1lcyBsb2NhbCk6PC9wPgo8cD4xMDo1MCBhLm0uPC9wPgo8cD5UaGUgRmVkZXJhbCBUcmFkZSBDb21taXNzaW9uIGlzIGludmVzdGlnYXRpbmcgRmFjZWJvb2smIzgyMTc7cyBwcml2YWN5IHByYWN0aWNlcyBmb2xsb3dpbmcgYSB3ZWVrIG9mIHByaXZhY3kgc2NhbmRhbHMgaW5jbHVkaW5nIHdoZXRoZXIgdGhlIGNvbXBhbnkgZW5nYWdlZCBpbiAmIzgyMjA7dW5mYWlyIGFjdHMmIzgyMjE7IHRoYXQgY2F1c2UgJiM4MjIwO3N1YnN0YW50aWFsIGluanVyeSYjODIyMTsgdG8gY29uc3VtZXJzLjwvcD4KPHA+RmFjZWJvb2smIzgyMTc7cyBzdG9jaywgd2hpY2ggYWxyZWFkeSB0b29rIGEgYmlnIGhpdCBsYXN0IHdlZWssIHBsdW5nZWQgYXMgYSByZXN1bHQuPC9wPgo8cD5GYWNlYm9vayBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IG9uIE1vbmRheSB0aGF0IHRoZSBjb21wYW55IHJlbWFpbnMgJiM4MjIwO3N0cm9uZ2x5IGNvbW1pdHRlZCYjODIyMTsgdG8gcHJvdGVjdGluZyBwZW9wbGUmIzgyMTc7cyBpbmZvcm1hdGlvbiBhbmQgdGhhdCBpdCB3ZWxjb21lcyB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gYW5zd2VyIHRoZSBGVEMmIzgyMTc7cyBxdWVzdGlvbnMuPC9wPgo8cD5OZXdzIG91dGxldHMgaGF2ZSByZXBvcnRlZCBvbiB0aGUgRlRDIGludmVzdGlnYXRpb24gbGFzdCB3ZWVrLCBidXQgdGhlIEZUQyBoYWRuJiM4MjE3O3QgY29uZmlybWVkIGl0IHVudGlsIE1vbmRheS4gRmFjZWJvb2sgcmVhY2hlZCBhIHNldHRsZW1lbnQgd2l0aCB0aGUgRlRDIGluIDIwMTEgb2ZmZXJpbmcgcHJpdmFjeSBhc3N1cmFuY2VzLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD41IGEubS48L3A+CjxwPkZhY2Vib29rIENFTyBNYXJrIFp1Y2tlcmJlcmcgaXMgcHJvbWlzaW5nIHRvIGRvIGEgYmV0dGVyIGpvYiBwcm90ZWN0aW5nIHVzZXIgZGF0YSBmb2xsb3dpbmcgcmVwb3J0cyB0aGF0IGEgcG9saXRpY2FsIGNvbnN1bHRhbnQgbWlzdXNlZCB0aGUgcGVyc29uYWwgaW5mb3JtYXRpb24gb2YgbWlsbGlvbnMgb2YgdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyBzdWJzY3JpYmVycy4gVGhlIGZhY3QgaXMsIEV1cm9wZWFuIHJlZ3VsYXRvcnMgYXJlIGFscmVhZHkgZm9yY2luZyBoaW0gdG8gZG8gc28uPC9wPgo8cD5BIHNpbWlsYXIgZGF0YSBicmVhY2ggaW4gdGhlIGZ1dHVyZSBjb3VsZCBtYWtlIEZhY2Vib29rIGxpYWJsZSBmb3IgZmluZXMgb2YgbW9yZSB0aGFuICQxLjYgYmlsbGlvbiB1bmRlciB0aGUgRXVyb3BlYW4gVW5pb24mIzgyMTc7cyBuZXcgR2VuZXJhbCBEYXRhIFByb3RlY3Rpb24gUmVndWxhdGlvbiwgd2hpY2ggd2lsbCBiZSBlbmZvcmNlZCBmcm9tIE1heSAyNS4gVGhlIHJ1bGVzLCBhcHByb3ZlZCB0d28geWVhcnMgYWdvLCBhbHNvIG1ha2UgaXQgZWFzaWVyIGZvciBjb25zdW1lcnMgdG8gZ2l2ZSBhbmQgd2l0aGRyYXcgY29uc2VudCBmb3IgdGhlIHVzZSBvZiB0aGVpciBkYXRhIGFuZCBhcHBseSB0byBhbnkgY29tcGFueSB0aGF0IHVzZXMgdGhlIGRhdGEgb2YgRVUgcmVzaWRlbnRzLCBubyBtYXR0ZXIgd2hlcmUgaXQgaXMgYmFzZWQuPC9wPgo=