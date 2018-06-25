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Goodyear’s new Wingfoot Three takes to the skies
Published: June 25, 2018 - 11:08 AM | Updated: June 25, 2018 - 2:55 PM
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By Jim Mackinnon

Beacon Journal/Ohio.com

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