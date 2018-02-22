Google’s digital assistant branches out to Nest camera

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Published: February 22, 2018 - 6:25 AM | Updated: February 21, 2018 - 10:20 PM
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By Michael Liedtke
Associated Press
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