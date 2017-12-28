Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
How to keep your smartened-up home safe from hackers
Published: December 28, 2017 - 7:27 PM | Updated: December 28, 2017 - 9:16 PM
By Anick Jesdanun
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

How to keep your smartened-up home safe from hackers December 28th, 2017 7:27 PM
Artist re-creates Ohio State, USC mascots using Goodyear tires for Cotton Bowl December 28th, 2017 3:27 PM
Smart homes: Not just for tech geeks anymore December 28th, 2017 2:27 PM
Workers get more done Christmas week than you might think December 27th, 2017 6:56 PM

THE LATEST

Recy Taylor, who fought for justice after 1944 rape by 6 white men, dies December 28th, 2017 11:16 PM
Trump administration rescinding rules for oil, gas drilling December 28th, 2017 9:25 PM
Akron-area road construction for Dec. 29 December 28th, 2017 9:08 PM
High school wrestling/Medina Invitational: Perry’s David Carr is top individual; Wadsworth takes team title December 28th, 2017 9:08 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal