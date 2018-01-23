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Huntington CEO says acquisition of FirstMerit has helped bank to reach its goals
Published: January 23, 2018 - 10:58 AM | Updated: January 23, 2018 - 1:38 PM
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