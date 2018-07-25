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Huntington reports surging profit in second quarter
Published: July 25, 2018 - 8:00 PM | Updated: July 25, 2018 - 9:31 PM

By Mark Williams

Columbus Dispatch
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