Local business spotlight, Feb. 4: New roles at Buehler’s

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PTiBUSEUgTU9WRTwvcD4KPHA+RXhlY3V0aXZlcyBuYW1lZCBhdCBCdWVobGVyJiM4MjE3O3Mgc3RvcmVzPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0J1ZWhsZXImIzgyMTc7cyBGcmVzaCBGb29kczogPHN0cm9uZz5QZXRlciBPJiM4MjE3O0Rvbm5lbGw8L3N0cm9uZz4gd2FzIGhpcmVkIGFzIHRyZWFzdXJlciBhbmQgY2hpZWYgZmluYW5jaWFsIG9mZmljZXIuIDxzdHJvbmc+SmVuIEh1ZHNvbjwvc3Ryb25nPiBqb2luZWQgYXMgZGlyZWN0b3Igb2YgbWFya2V0aW5nIGFuZCBhZHZlcnRpc2luZy4gPHN0cm9uZz5Zdm9ubmUgTW9uZWE8L3N0cm9uZz4gaXMgbm93IGRpcmVjdG9yIG9mIGh1bWFuIHJlc291cmNlcy4gPHN0cm9uZz5EYXZlIEFsbGVuPC9zdHJvbmc+IGpvaW5lZCB0aGUgY29tcGFueSBhcyBtYW5hZ2VyIG9yIHRyYWluaW5nLCBkZXZlbG9wbWVudCBhbmQgcmVjb2duaXRpb24uIDwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtPbW5pIFRpdGxlOiA8c3Ryb25nPkp1bGllIEJhcm5oYXJ0PC9zdHJvbmc+IGpvaW5lZCB0aGUgY29tcGFueSBhcyBhIHRpdGxlICZhbXA7IGVzY3JvdyBvZmZpY2VyLjxzdHJvbmc+JiM4MjAxOzwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCcm91c2UgTWNEb3dlbGw6IDxzdHJvbmc+QWxleGFuZHJhIFYuIERhdHRpbG88L3N0cm9uZz4gd2FzIGVsZWN0ZWQgYXMgcGFydG5lciBvZiB0aGUgZmlybS4gPHN0cm9uZz5EYW5pZWwgTC4gU2lsZmFuaTwvc3Ryb25nPiB3YXMgbmFtZWQgY28tY2hhaXIgb2YgdGhlIGZpcm0mIzgyMTc7cyBjb3Jwb3JhdGUgYW5kIHNlY3VyaXRpZXMgcHJhY3RpY2UgZ3JvdXAuIDwvcD4KPHA+QUNISUVWRU1FTlRTPC9wPgo8cD5GaXJtIHdpbnMgZGVzaWduIHJlY29nbml0aW9uPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0dWRpbyA3NiBLaXRjaGVucyAmYW1wOyBCYXRocyBvZiBUd2luc2J1cmcgZGVzaWduIGZpcm0gd29uICYjODIyMDtCZXN0IG9mIEN1c3RvbWVyIFNlcnZpY2UmIzgyMjE7IGZyb20gSG91enosIGEgaG9tZSByZW1vZGVsaW5nIGFuZCBkZXNpZ24gd2Vic2l0ZS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TGlzYSBCbG91bnQsIGEgcmVnaW9uYWwgZHJpdmVyIGZvciBKUmF5bCBUcmFuc3BvcnQsIHdhcyBuYW1lZCB0aGUgY29tcGFueSYjODIxNztzIGRyaXZlciBvZiB0aGUgeWVhci48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7S2F0aWUgS29nbG1hbiwgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBPaGlvIENoYW1iZXIgb2YgQ29tbWVyY2UgUmVzZWFyY2ggRm91bmRhdGlvbiwgaGFzIGJlZW4gbmFtZWQgIGNvLWNoYWlyIG9mIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQ2hhcHRlciBvZiBXb21lbiBmb3IgRWNvbm9taWMgYW5kIExlYWRlcnNoaXAgRGV2ZWxvcG1lbnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NhbmR5IE5hcmFnb24sIENFTyBvZiB0aGUgQWtyb24gQ2xldmVsYW5kIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIFJlYWx0b3JzLCB3YXMgbmFtZWQgdGhlIDIwMTggQ2hpbGkgT3BlbiBBbWJhc3NhZG9yIG9mIFNlcnZpY2UsIHJlY29nbml6aW5nIGNvbW11bml0eSBsZWFkZXJzaGlwIGluICBzdXBwb3J0IG9mIHRoZSBSb3RhcnkgQ2x1YiBvZiBBa3JvbiwgQWtyb24gUm90YXJ5IENhbXAgYW5kIHRoZSBBa3JvbiBjb21tdW5pdHkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0RyLiBFbWlsaW8gU2FjcmlzdGFuLCBDRU8gb2YgdGhlIEFrcm9uLWJhc2VkIGJpb21lZGljYWwgY29tcGFueSBOZXJ2aXZlLCByZWNlaXZlZCB0aGUgMjAxNyBNZXhpY2FuIE5hdGlvbmFsIFByaXplIGZvciBTY2llbmNlIGluIHRoZSBmaWVsZCBvZiB0ZWNobm9sb2d5LCBpbm5vdmF0aW9uIGFuZCBkZXNpZ24uIEl0IGlzIE1leGljbyYjODIxNztzIGhpZ2hlc3QgcmVjb2duaXRpb24gZm9yIHNjaWVudGlzdHMuPC9wPgo8cD5ORVcgTE9PSzwvcD4KPHA+U3Rhcmsgbm9ucHJvZml0IHJlYnJhbmRzPC9wPgo8cD5UaGUgUHJlc2NyaXB0aW9uIEFzc2lzdGFuY2UgTmV0d29yayBvZiBTdGFyayBDb3VudHkgaXMgbm93IGtub3duIGFzIEJlYWNvbiBDaGFyaXRhYmxlIFBoYXJtYWN5LjwvcD4KPHA+VGhlIG5vbnByb2ZpdCBwcm92aWRlcyBtZWRpY2F0aW9ucyBhbmQgZ3VpZGFuY2UgdG8gIHVuaW5zdXJlZCBhbmQgdW5kZXJpbnN1cmVkIHJlc2lkZW50cyBvZiBTdGFyayBhbmQgQ2Fycm9sbCBDb3VudGllcy4gPC9wPgo8cD5DT05UQUNUIFVTPC9wPgo8cD5TaGFyZSB5b3VyIGFjY29tcGxpc2htZW50czwvcD4KPHA+TmV3cyByZWxlYXNlcyBhYm91dCBjb21wYW55IGhpcmluZ3MsIHByb21vdGlvbnMsIGF3YXJkcywgYWNxdWlzaXRpb25zIGFuZCBleHBhbnNpb25zIGNhbiBiZSBzZW50IGJ5IGVtYWlsIHRvIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkcm9lc2VAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5kcm9lc2VAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IG9yIGJ5IG1haWwgdG86IEJ1c2luZXNzIE5ld3MsIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCA0NCBFLiBFeGNoYW5nZSBTdC4sIFAuTy4gQm94IDY0MCwgQWtyb24sIE9IIDQ0MzA5LTA2NDAuPC9wPgo8cD5TZW5kIHBob3RvcyBvZiBuZXcgaGlyZXMgYW5kIHByb21vdGVkIGVtcGxveWVlcyBzZXBhcmF0ZWx5IGJ5IGVtYWlsIHRvIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpiZWFjb25waG90b0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmJlYWNvbnBob3RvQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gSW5jbHVkZSB0aGUgZW1wbG95ZWVzJiM4MjE3OyBuYW1lcyBpbiB0aGUgc3ViamVjdCBsaW5lLjwvcD4K