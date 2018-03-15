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Long-term U.S. mortgage rates fall for first time this year
Published: March 15, 2018 - 2:18 PM
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Associated Press
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