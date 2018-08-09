Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Merger cancellation pushes Rite Aid into uncertain future
Published: August 9, 2018 - 5:58 PM
Full Screen Linked Image

By Tom Murphy

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Merger cancellation pushes Rite Aid into uncertain future Updated August 9th, 2018 5:58 PM
Akron CPA firm Winer + Bevilacqua rebrands itself as W3 Global Accounting Updated August 9th, 2018 5:56 PM
Crocs to close foreign plants Updated August 9th, 2018 5:50 PM
$3.9 billion buyout of Tribune by Sinclair ends in acrimony Updated August 9th, 2018 5:47 PM

THE LATEST

Akron CPA firm Winer + Bevilacqua rebrands itself as W3 Global Accounting Updated August 9th, 2018 5:56 PM
Babcock & Wilcox reports $265.8 million quarterly loss Updated August 9th, 2018 5:46 PM
East Reservoir dam project progressing well Updated August 9th, 2018 4:25 PM
East End development in Akron attracts more tenants: Handel’s, Starbucks and Marques Restaurant Today August 9th, 2018 4:21 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal