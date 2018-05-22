Mick Mulvaney must leave as Consumer Financial Protection Bureau chief soon, unless Trump nominates somebody

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Published: May 22, 2018 - 6:49 PM | Updated: May 22, 2018 - 8:13 PM
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By Jim Puzzanghera
Los Angeles Times
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