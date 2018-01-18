Motion-activated cameras capture animals being wild, weird

Published: January 18, 2018 - 11:04 PM
-
Image 1 of 8
-
Image 2 of 8
-
Image 3 of 8
-
Image 4 of 8
-
Image 5 of 8
-
Image 6 of 8
-
Image 7 of 8
-
Image 8 of 8
Image 1 of 8
View Gallery
By Mead Gruver
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DSEVZRU5ORSwgV1lPLjogSG93IGRvZXMgYSBiaWdob3JuIHNoZWVwIHNheSAmIzgyMjA7Y2hlZXNlPyYjODIyMTs8L3A+CjxwPlNvbWUgY2hhcmlzbWF0aWMgY3JpdHRlcnMgY2F1Z2h0IGJ5IG1vdGlvbi1kZXRlY3Rpbmcgd2lsZGxpZmUgY2FtZXJhcyBzZWVtIHRvIGtub3cgaG93IHRvIHN0cmlrZSBhIHBvc2UuIEJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBqdXN0IHNob3cgYnVzaW5lc3MuIEFzIHRoZXNlIGRldmljZXMgZ2V0IGV2ZXIgc21hbGxlciwgY2hlYXBlciBhbmQgbW9yZSByZWxpYWJsZSwgc2NpZW50aXN0cyBhY3Jvc3MgdGhlIFUuUy4gYXJlIHVzaW5nIHRoZW0gdG8gZG9jdW1lbnQgZWx1c2l2ZSBjcmVhdHVyZXMgbGlrZSBuZXZlciBiZWZvcmUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBkb3VidCAmIzgyMTI7IGl0IGlzIGFuIGluY3JlZGlibGUgdG9vbCB0byBhY3F1aXJlIGRhdGEgb24gd2lsZGxpZmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEdyYW50IEhhcnJpcywgYSBVLlMuIEZpc2ggYW5kIFdpbGRsaWZlIFNlcnZpY2Ugd2lsZGxpZmUgYmlvbG9naXN0IGJhc2VkIGluIEFsYnVxdWVycXVlLCBOZXcgTWV4aWNvLjwvcD4KPHA+UmVtb3RlIGNhbWVyYXMgaGF2ZSBwaG90byYjMTczO2dyYXBoZWQgZXZlcnl0aGluZyBmcm9tIHNtYWxsIGRlc2VydCBjYXRzIGNhbGxlZCBvY2Vsb3RzIHRvIHNub3ctbG92aW5nIGx5bnggaGlnaCBpbiB0aGUgTm9ydGhlcm4gUm9ja2llcy48L3A+CjxwPkhhcnJpcyBjaXRlZCBpbWFnZXMgb2YgamF2ZWxpbmFzLCBwaWctbGlrZSBkZXNlcnQgbWFtbWFscywgYW5kIGNvYXRpbXVuZGksIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIHJhY2Nvb24gZmFtaWx5LCBjYXB0dXJlZCBhdCBoaWdoZXIgbGF0aXR1ZGVzIGluIHJlY2VudCB5ZWFycy4gVGhhdCBjb3VsZCBtZWFuIGdsb2JhbCB3YXJtaW5nIGlzIGV4cGFuZGluZyB0aGVpciByYW5nZSBub3J0aHdhcmQsIGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5TY2llbnRpc3RzIGRlcGxveWluZyByZW1vdGUgY2FtZXJhcyBpbiB0aGVpciB3b3JrIGluY2x1ZGUgcmVzZWFyY2hlcnMgd2l0aCB0aGUgV3lvbWluZyBNaWdyYXRpb24gSW5pdGlhdGl2ZSwgd2hvIHVzZSBnbG9iYWwgcG9zaXRpb25pbmcgdG8gbWFwIHRoZSBtb3ZlbWVudHMgb2YgZWxrLCBtdWxlIGRlZXIgYW5kIGFudGVsb3BlIGluIGFuZCBhcm91bmQgWWVsbG93c3RvbmUgTmF0aW9uYWwgUGFyay4gVGhleSBvbmx5IGhhdmUgc28gbWFueSBjb2xsYXJzIHRvIHRyYWNrIGFuaW1hbHMsIG1lYW5pbmcgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGxpbWl0IHRvIHRoZSBHUFMgZGF0YSB0aGV5IGNhbiBnYXRoZXIsIHNhaWQgTWF0dGhldyBLYXVmZm1hbiwgYSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFd5b21pbmcgYXNzb2NpYXRlIHByb2Zlc3NvciBhbmQgaW5pdGlhdGl2ZSBkaXJlY3Rvci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtZb3Ugc2VlIG9uZSBhbmltYWwgbWlncmF0aW5nLCB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBpZiBpdCYjODIxNztzIG1pZ3JhdGluZyBieSBpdHNlbGYsIGlmIGl0JiM4MjE3O3MgbWlncmF0aW5nIHdpdGggYSBjYWxmLCBvciBpZiBpdCYjODIxNztzIG1pZ3JhdGluZyB3aXRoIDQwIG90aGVyIGFuaW1hbHMsJiM4MjIxOyBLYXVmZm1hbiBzYWlkLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5MZWZ0IGZvciBtb250aHM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlJlbW90ZSBjYW1lcmFzICYjODIxMjsgd2hpY2ggY2FuIGJlIGxlZnQgaW4gdGhlIGJhY2tjb3VudHJ5IGZvciBkYXlzLCB3ZWVrcyBvciBldmVuIG1vbnRocyAmIzgyMTI7IGhlbHAgZmlsbCBpbiBibGFua3MgYnkgc2hvd2luZyBob3cgbWFueSBhbmltYWxzIGFyZSBvbiB0aGUgbW92ZSBvdmVyIGEgZ2l2ZW4gcGVyaW9kLCBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+V2hlcmUgdG8gcG9zaXRpb24gdGhlbSByZXF1aXJlcyBjYXJlZnVsIGZvcmV0aG91Z2h0LiBDbHVzdGVyaW5nIHNldmVyYWwgYXJvdW5kIGEgd2F0ZXJpbmcgaG9sZSwgZm9yIGluc3RhbmNlLCBtaWdodCBwcm9kdWNlIG1hbnkgaW1hZ2VzIGJ1dCBub3QgYSB0aG9yb3VnaCBwcm9maWxlIG9mIGEgcG9wdWxhdGlvbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIHRoaXMgdGVuc2lvbiBiZXR3ZWVuIHN1YmplY3Rpdml0eSBpbiB3aGVyZSB5b3UgcHV0IHlvdXIgY2FtZXJhIGFuZCB3aGVyZSBpdCYjODIxNztzIHN0YXRpc3RpY2FsbHkgc291bmQsJiM4MjIxOyBIYXJyaXMgc2FpZC48L3A+CjxwPlNvbWV0aW1lcyBzbWFydC1hbGVja3kgaHVtYW5zIHR1cm4gdXAgYW1vbmcgdGhlIGltYWdlcy4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgc2VlbiBwZW9wbGUgbW9vbiBjYW1lcmFzLCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIGFsd2F5cyBmdW5ueSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5SZW1vdGUgdmlkZW8gY2FuIGFsc28gcmV2ZWFsIGRldGFpbHMgYWJvdXQgYW5pbWFsIGJlaGF2aW9yLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIG1ld2xpbmcgc291bmRzIG9mIG1pZ3JhdGluZyBtdWxlIGRlZXIuIEFuZCBsaXZlLXN0cmVhbWluZyBjYW1lcmFzIGZvciBldmVyeXRoaW5nIGZyb20gYmlzb24gaW4gU2Fza2F0Y2hld2FuLCBDYW5hZGEsIHRvIHRoZSB1bmRlcndhdGVyIGtlbHAgZm9yZXN0IG9mZiBDYWxpZm9ybmlhJiM4MjE3O3MgQ2hhbm5lbCBJc2xhbmRzIGFyZSBhbHdheXMgcG9wdWxhci48L3A+CjxwPkFzIHdpdGggYWxsIGh1bWFuIGludHJ1c2lvbiBpbnRvIG5hdHVyZSwgcmVtb3RlIGNhbWVyYXMgaGF2ZSBkb3duc2lkZXMuIEFuaW1hbHMgc3VjaCBhcyB3b2x2ZXJpbmVzIGFuZCBiZWFycyBoYXZlIGJlZW4ga25vd24gdG8gYXR0YWNrIHRoZW0sIHRob3VnaCB3aGV0aGVyIG91dCBvZiBjdXJpb3NpdHkgb3IgYWdncmVzc2lvbiBpcyBoYXJkIHRvIHNheS48L3A+CjxwPkFsc28sIHRoZSBkZXZpY2VzIGhhdmUgYmVjb21lIHBvcHVsYXIgdG9vbHMgdG8gaGVscCBodW50ZXJzIHNjb3V0IGZvciBnYW1lLCBzcGFya2luZyBhIGRlYmF0ZSBvdmVyIGZhaXItY2hhc2UgZXRoaWNzLiBUaGVuIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgdGhlIHdob2xlIHN1YmplY3RpdmUgdGhpbmcgYWJvdXQgZ29pbmcgaW50byBuYXR1cmUgdG8gZ2V0IGF3YXkgZnJvbSBpdCBhbGwsIGluY2x1ZGluZyBzdXJ2ZWlsbGFuY2UgY2FtZXJhcy48L3A+CjxwPkFueXdheSwgdG8gYW5zd2VyIHRoZSBxdWVzdGlvbjogQSBiaWdob3JuIHNoZWVwIHRoYXQgbG9va3MgbGlrZSBpdCYjODIxNztzIHNtaWxpbmcgcHJvYmFibHkgaXNuJiM4MjE3O3Qgc2F5aW5nICYjODIyMDtjaGVlc2UmIzgyMjE7IGJ1dCBzbmlmZmluZyBwaGVyb21vbmVzIGFuZCBvdGhlciBzY2VudHMgaW4gd2hhdCYjODIxNztzIGNhbGxlZCBhIGZsZWhtZW4gcmVzcG9uc2UsIHNhaWQgSGFycmlzLjwvcD4KPHA+SW4gb3RoZXIgd29yZHMgJiM4MjMwOyBibGVhdHMgdXMuPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
FBI takes over investigation of former Canton brewing equipment manufacturer
Browns plan to hire Amos Jones as special teams coordinator
Springfield Township officer fired for showing up to work under the influence of alcohol
Cleveland Browns 2018 NFL mock draft roundup: Wyoming’s Josh Allen at No. 1 overall?
Former pastor says Angley abused him
What happened to Roberta Bobby Snider? Hartville womans body missing after husband said she died during trip to Elvis Graceland
Firestone mansion catches fire
Browns notebook: After being fired by Titans, Mike Mularkey linked to Clevelands offensive coordinator job