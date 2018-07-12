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Near-record back-to-school spending expected this year, survey says
Published: July 12, 2018 - 7:03 PM | Updated: July 12, 2018 - 8:03 PM

By Tim Feran

Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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