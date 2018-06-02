Need an entry-level job at a store? It can be harder now

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ORVcgWU9SSzogQXNpYSBUaG9tYXMga25ldyBzaGUgd2FzIGF0IGEgZGlzYWR2YW50YWdlLiBJdCBoYWQgYmVlbiAxNiB5ZWFycyBzaW5jZSBzaGUgcXVpdCBhIGpvYiBhdCBNY0RvbmFsZCYjODIxNztzIHRvIHJhaXNlIGhlciBraWRzLiBXaGVuIHNoZSBsZWZ0LCByZXN0YXVyYW50cyBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBraW9za3MgdG8gdGFrZSBvcmRlcnMsIHBlb3BsZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdXNlIHNtYXJ0cGhvbmVzIHRvIHBheSwgYW5kIGpvYiBzZWVrZXJzIGRpZCBhcHBsaWNhdGlvbnMgb24gcGFwZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhpbmdzIGhhdmUgY2hhbmdlZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgVGhvbWFzLCB3aG8gbGl2ZXMgaW4gQmFsdGltb3JlLiAmIzgyMjA7QW5kIHRoZXJlIHdlcmUgYSBsb3Qgb2YgdGhpbmdzIEkgZm9yZ290LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkdldHRpbmcgYSBqb2IgYXQgYSBzdG9yZSBvciBmYXN0LWZvb2QgcmVzdGF1cmFudCAmIzgyMTI7IG9mdGVuIGEgd2F5IGludG8gdGhlIGVjb25vbXkgZm9yIGFuIHVuc2tpbGxlZCB3b3JrZXIgJiM4MjEyOyB1c2VkIHRvIGJlIGFzIHNpbXBsZSBhcyB3YWxraW5nIHVwIGFuZCBkb3duIHRoZSBtYWxsIGFuZCBhcHBseWluZy4gTm93LCB3aXRoIHN0b3JlIGNoYWlucyBjbG9zaW5nIGFuZCBsYXlpbmcgb2ZmIHRob3VzYW5kcyBvZiB3b3JrZXJzLCB0aGF0IHBhdGggaXMgbW9yZSBjb21wbGljYXRlZC4gVGhlIHN0b3JlcyB0aGF0IHJlbWFpbiBmaW5hbmNpYWxseSBoZWFsdGh5IGFyZSBhY3R1YWxseSByYWlzaW5nIHdhZ2VzIGluIGEgdGlnaHQgbGFib3IgbWFya2V0LiBCdXQgdGhleSYjODIxNztyZSBzZWVraW5nIGEgbmV3IHR5cGUgb2Ygd29ya2VyICYjODIxMjsgb25lIHdobyBoYXMgYSBsb3QgbW9yZSBza2lsbHMgdXAgZnJvbnQuPC9wPgo8cD5UaG9tYXMsIDQ0LCB3YXMgYWJsZSB0byBnZXQgYSBqb2IgYXQgd2hvbGVzYWxlIGNsdWIgQi5KLiYjODIxNztzIGZvciAkMTIgYW4gaG91ciAmIzgyMTI7IGJ1dCB0aGF0IHdhcyBvbmx5IGFmdGVyIHNpZ25pbmcgdXAgZm9yIGNvbXB1dGVyIGxlc3NvbnMgYW5kIHRha2luZyBhIGNsYXNzIGluIHJldGFpbCBiYXNpY3MgbGlrZSBob3cgdG8gdHJhY2sgaW52ZW50b3J5IGFuZCBoYW5kbGUgaXNzdWVzIGxpa2UgcmV0dXJucy4gVGhhdCBsZWQgaGVyIHRvIGFub3RoZXIgb3Bwb3J0dW5pdHkgYXQgYSBjYXNpbm8uPC9wPgo8cD5BY3Jvc3MgYWxsIGVudHJ5LWxldmVsIHJldGFpbCBqb2JzLCB0aGUgbnVtYmVyIG9mIHNraWxscyBiZWluZyBkZW1hbmRlZCByb3NlIGZyb20gMjAxMCB0byAyMDE2LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gYW5hbHlzaXMgZG9uZSBmb3IgdGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgYnkgQnVybmluZyBHbGFzcyBUZWNobm9sb2dpZXMsIHdoaWNoIHNjb3VycyAyNSBtaWxsaW9uIGpvYiBwb3N0aW5ncy48L3A+CjxwPkJ1cm5pbmcgR2xhc3MgZm91bmQgYSBncmVhdGVyIGVtcGhhc2lzIG9uIGN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgYW5kIGNvbW11bmljYXRpb25zIHNraWxscyBmb3IgY2FzaGllciwgc3RvY2sgY2xlcmsgYW5kIHNhbGVzIGZsb29yIHN1cHBvcnQgam9icy4gQW5kIGZvciBtYW55IG90aGVyIGVudHJ5LWxldmVsIGpvYnMsIGVtcGxveWVycyB3YW50IGV2ZW4gbW9yZSBza2lsbHMsIGxpa2UgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8gdXNlIGN1c3RvbWVyIHJlbGF0aW9ucyBzb2Z0d2FyZSBsaWtlIFNhbGVzZm9yY2UuIEV2ZW4gZm9ya2xpZnQgb3BlcmF0b3JzIGFyZSBiZWluZyBhc2tlZCB0byBiZSBwcm9maWNpZW50IGluIGludmVudG9yeSBtYW5hZ2VtZW50IHNvZnR3YXJlLjwvcD4KPHA+VGhpcyBoYXMgbWFqb3IgY29uc2VxdWVuY2VzIGZvciB3b3JrZXJzIHdpdGhvdXQgY29sbGVnZSBkZWdyZWVzIG9yIHZvY2F0aW9uYWwgdHJhaW5pbmcgdHJ5aW5nIHRvIGdldCBhbiBlY29ub21pYyBmb290aG9sZC4gQSBkZWNhZGUgYWdvLCB3b3JrZXJzLCBlc3BlY2lhbGx5IHlvdW5nIG9uZXMsIGNvdWxkIHN0YXJ0IGFzIGNhc2hpZXJzIGFuZCBtb3ZlIHVwIHRvIGJlY29tZSBzdG9yZSBtYW5hZ2VycyBvciBldmVuIGhpZ2hlci4gQnV0IG5vdywgaXQmIzgyMTc7cyBoYXJkZXIgdG8gZXZlbiBnZXQgaW4gdGhlIGRvb3IuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIGJvdHRvbSBtYXkgYmUgY29taW5nIG91dCBvZiB0aGUgY2FyZWVyIGxhZGRlciwmIzgyMjE7IEJ1cm5pbmcgR2xhc3MgQ0VPIE1hdHQgU2lnZWxtYW4gc2FpZC48L3A+CjxwPkV4cGVydHMgc2F5IHRob3NlIHdobyBtaWdodCBvdGhlcndpc2UgaGF2ZSBzdGFydGVkIG91dCB3b3JraW5nIGF0IGEgc3RvcmUgbWF5IGhlYWQgaW5zdGVhZCB0byBjbGVhbmluZywgZGlzaHdhc2hpbmcgb3IgaGVhbHRoIGFpZGUgam9icy4gVGhlIG51bWJlciBvZiBqb2JzIGluIHRob3NlIGZpZWxkcyBpcyBleHBlY3RlZCB0byBncm93IGZhciBtb3JlIHRoYW4gaW4gcmV0YWlsLiBXaGlsZSB0aGVzZSBqb2JzIG1heSBwYXkgYWJvdXQgdGhlIHNhbWUgYXMgcmV0YWlsLCB0aGV5IGNhbiBiZSBtb3JlIGRlbWFuZGluZyBwaHlzaWNhbGx5IGFuZCBwcm92aWRlIGxlc3Mgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gbW92ZSB1cC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIHBoZW5vbWVub24gaXMgY3JlYXRpbmcgbW9yZSBwcmVzc3VyZSBvbiBpbmNvbWVzIGF0IHRoZSBsb3dlciBlbmQgb2YgdGhlIG1pZGRsZSBjbGFzcyBhbmQgd2lsbCBwdXNoIHBlb3BsZSBkb3duIGNsb3NlciB0byBhbmQgZXZlbiBiZWxvdyB0aGUgcG92ZXJ0eSBsaW5lLCYjODIyMTsgc2FpZCBGcmVkIENyYXdmb3JkLCBzZW5pb3IgdmljZSBjaGFpcm1hbiBvZiBjb25zdWx0aW5nIGZpcm0gQWxpeFBhcnRuZXJzLiAmIzgyMjA7SXQgd2lsbCBleGFjZXJiYXRlIHRoZSBncm93aW5nIGdhcCBiZXR3ZWVuIHRoZSBoYXZlcyBhbmQgaGF2ZS1ub3RzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZXNlIGNoYW5nZXMgYXJlIGJlaW5nIGRyaXZlbiBieSBjb21wYW5pZXMmIzgyMTc7IHVzZSBvZiBsYXJnZSBhbW91bnRzIG9mIGRhdGEgbm90IGF2YWlsYWJsZSBhIGdlbmVyYXRpb24gYWdvLiBTdXBlcm1hcmtldHMsIGZvciBpbnN0YW5jZSwgdXNlIGxveWFsdHkgcHJvZ3JhbXMgdG8gYmV0dGVyIHRyYWNrIGN1c3RvbWVycyYjODIxNzsgc2hvcHBpbmcgaGFiaXRzLiBDbG90aGluZyBjaGFpbnMgYXJlIG5vdyBxdWlja2x5IHJlYWN0aW5nIHRvIHRoZSBsYXRlc3QgZmFzaGlvbiB0cmVuZHMsIGFkanVzdGluZyB0aGUgbWVyY2hhbmRpc2Ugb24gc3RvcmUgc2hlbHZlcyB3aXRoaW4gZGF5cy4gVGhhdCBtZWFucyBmcm9udC1saW5lIHdvcmtlcnMgbXVzdCBkbyBtb3JlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UZWNoLXNhdnZ5IHdvcmtlcnM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRha2UgY2FzaGllcnMuIEVtcGxveWVycyBhc2tlZCBmb3IgZml2ZSBza2lsbHMgaW4gMjAxNiwgdXAgZnJvbSB0aHJlZSBpbiAyMDEwLiBUaGUgam9iIG9mdGVuIHJlcXVpcmVzIHJ1bm5pbmcgc29waGlzdGljYXRlZCByZWdpc3RlcnMgdGhhdCB0cmFjayBsb3lhbHR5IGNhcmRzLCBkaWdpdGFsIGNvdXBvbnMgYW5kIHJlYWwtdGltZSBpbnZlbnRvcnkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGxvb2tpbmcgZm9yIHdvcmtlcnMgd2hvIGFyZSBub3Qgb25seSBmcmllbmRseSBhbmQgcGFzc2lvbmF0ZSBidXQgcGVvcGxlIHdobyBhcmUgdGVjaC1zYXZ2eSwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWFyaXNhIFZlbGV6LCBzdG9yZSBkaXJlY3RvciBvZiBEU1cgRGVzaWduZXIgV2FyZWhvdXNlIGluIE5ldyBZb3JrJiM4MjE3O3MgVW5pb24gU3F1YXJlLjwvcD4KPHA+VGhhdCYjODIxNztzIGEgc2hpZnQgZnJvbSBqdXN0IGZpdmUgeWVhcnMgYWdvLCB3aGVuIHRoZSB0ZWNobm9sb2d5IGEgc2FsZXMgY2xlcmsgYXQgdGhlIHNlcnZlLXlvdXJzZWxmIHNob2VzIGFuZCBhY2Nlc3NvcmllcyBjaGFpbiB3b3VsZCB1c2Ugd291bGQgaW52b2x2ZSBhIGNhbGN1bGF0b3Igb3IgY2FsbGluZyBhbm90aGVyIHN0b3JlIHRvIGNoZWNrIGlmIHRoZXkgaGF2ZSBhbiBpdGVtLjwvcD4KPHA+QXQgRFNXLCBQaG9lYmUgTGkgc3dpZnRseSBuYXZpZ2F0ZXMgdGhlIGFpc2xlcyBzdGFja2VkIHdpdGggYm94ZXMgb2Ygc2hvZXMsIHNlZWluZyBpZiBjdXN0b21lcnMgbmVlZCBoZWxwIHdoaWxlIHNoZSBzY2FucyBhbiBpUGFkIHRvIGNoZWNrIG9uIG9ubGluZSBpbnZlbnRvcnkuIFRoZSB0YWJsZXRzIERTVyB1c2VzIHdpbGwgc29vbiBiZSBhYmxlIHRvIHJpbmcgdXAgYSBzYWxlIGFzIHdlbGwuICYjODIyMDtJZiBJIHNlZSBzb21lb25lIGJlbmRpbmcgZG93biBsb29raW5nIGZvciBhIHNpemUsIEkgYXNrIHRoZW0sICYjODIxNjtIb3cgaXMgZXZlcnl0aGluZz8mIzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIyMTsgc2FpZCBMaSwgMjQsIHdobyBoYXMgd29ya2VkIGF0IERTVyBwYXJ0LXRpbWUgc2luY2UgRmVicnVhcnkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7Q3VzdG9tZXJzIGFyZSBjb21pbmcgaW4gd2l0aCBsaW1pdGVkIHRpbWUsJiM4MjIxOyBWZWxleiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhleSYjODIxNztyZSBydXNoaW5nLiBUaGV5IHdhbnQgd2hhdCB0aGV5IGFyZSBsb29raW5nIGZvci4gV2UmIzgyMTc7cmUgYWJsZSB0byBleHBlZGl0ZSB0aGF0IHRocm91Z2ggdGhlIGFwcCwgdGhyb3VnaCB0aGUgaVBhZCBhbmQgbWFraW5nIHN1cmUgd2UgYXJlIHJlc3BlY3RpbmcgdGhlaXIgdGltZSB3aGlsZSBzdGlsbCBjYXB0dXJpbmcgdGhlIHNhbGUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+T25saW5lIGhvbWUgZ29vZHMgcmV0YWlsZXIgV2F5ZmFpciBpcyBpbmNyZWFzaW5nbHkgbG9va2luZyBmb3IgY3VzdG9tZXIgc2VydmljZSBhbmQgd2FyZWhvdXNlIHdvcmtlcnMgd2l0aCBwcm9ibGVtLXNvbHZpbmcgc2tpbGxzLiBJdHMgZW1wbG95ZWVzIGhlbHAgY3VzdG9tZXJzIGRlc2lnbiBhIHJvb20sIG9yIHRoZXkgZmlndXJlIG91dCBob3cgdG8gcGFjayBhIHRydWNrIHdpdGhvdXQgZGFtYWdpbmcgZnJhZ2lsZSBpdGVtcy4gU28gaXQmIzgyMTc7cyBub3cgcmVjcnVpdGluZyBnYW1lcnMgYXQgcGxhY2VzIGxpa2UgQ29taWMgQ29uIGZvciB0aG9zZSByb2xlcywgc2FpZCBMaXogR3JhaGFtLCB3aG8gb3ZlcnNlZXMgY3VzdG9tZXIgc2VydmljZSBhbmQgc2FsZXMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkxpbWl0ZWQgc2tpbGxzPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5OZWFybHkgYSB0aGlyZCBvZiBhbGwgZmlyc3Qgam9icyBpbiB0aGUgVS5TLiBhcmUgaW4gcmV0YWlsLiBCdXQgNjIgcGVyY2VudCBvZiBzZXJ2aWNlLXNlY3RvciB3b3JrZXJzLCB3aGljaCBpbmNsdWRlcyBqb2JzIGxpa2UgY2FzaGllcnMgYW5kIHN0b3JlIHNhbGVzIGFzc2lzdGFudHMsIGhhdmUgbGltaXRlZCBsaXRlcmFjeSBza2lsbHMgYW5kIDc0IHBlcmNlbnQgaGF2ZSBsaW1pdGVkIG1hdGggYWJpbGl0aWVzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIE5hdGlvbmFsIFNraWxscyBDb2FsaXRpb24sIGZ1bmRlZCBieSBXYWxtYXJ0IEluYy4mIzgyMTc7cyBjaGFyaXRhYmxlIGFybS48L3A+CjxwPkNoYWlucyBsaWtlIFRhcmdldCBhbmQgV2FsbWFydCBhcmUgaW5jcmVhc2luZyB0cmFpbmluZyBvbiB0aGUgam9iLiBBbmQgdGhlIG5vbnByb2ZpdCBhcm0gb2YgdGhlIGluZHVzdHJ5JiM4MjE3O3MgdHJhZGUgYW5kIGxvYmJ5aW5nIGdyb3VwLCB0aGUgTmF0aW9uYWwgUmV0YWlsIEZlZGVyYXRpb24sIGxhdW5jaGVkIGEgdHJhaW5pbmcgYW5kIGNyZWRlbnRpYWwgcHJvZ3JhbSBmb3IgZW50cnktbGV2ZWwgd29ya2VycyBsYXN0IHllYXIsIGpvaW5pbmcgd2l0aCBub25wcm9maXQgZ3JvdXBzIGxpa2UgR29vZHdpbGwgdG8gdGVhY2ggY2xhc3Nlcy4gQnV0IHRoYXQgbWF5IG5vdCBiZSBlbm91Z2ggdG8gZmlsbCB0aGUgc2tpbGwgZ2FwLiBUaGVyZSB3ZXJlIG1vcmUgdGhhbiA3MDAsMDAwIGN1cnJlbnQgam9iIG9wZW5pbmdzIGluIHJldGFpbCBpbiBNYXJjaCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGdvdmVybm1lbnQgZGF0YS48L3A+CjxwPlRoZSByZXRhaWwgaW5kdXN0cnkgJiM4MjIwO3JlbGllZCBvbiBhIGxhcmdlbHkgdW5za2lsbGVkIGVudHJ5IGxhYm9yIGZvcmNlLiBOb3csIGl0JiM4MjE3O3MgbGVhbmluZyBtb3JlIHRvd2FyZCBza2lsbGVkIHBlb3BsZSBhbmQgY29tcGV0aW5nIHdpdGggb3RoZXIgc2VjdG9ycyYjODIyMTsgbGlrZSB0ZWNobm9sb2d5LCBzYWlkIGVjb25vbWlzdCBGcmFuayBCYWRpbGxvLCBmb3VuZGVyIGFuZCBkaXJlY3RvciBvZiByZXNlYXJjaCBhdCBNYWNyb1NhdnZ5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Qcm9ncmFtcyBoZWxwIDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIHRyYWluaW5nIHByb2dyYW1zIGFyZSBtYWtpbmcgYSBkaWZmZXJlbmNlLiBOYWRpbmUgVml4YW1hIHdvdWxkIGhhdmUgbmV2ZXIgaGFkIGEgc2hvdCB3aXRob3V0IHRoZW0uIFZpeGFtYSwgNDIsIGVtaWdyYXRlZCBmcm9tIEhhaXRpIGVpZ2h0IHllYXJzIGFnbyBhbmQgd29ya2VkIGluIGEgbW9uZXkgcGF5bWVudCBidXNpbmVzcyBhbmQgdGhlbiBhdCBhIGRyeSBjbGVhbmVycy4gQnV0IHNoZSB3YW50ZWQgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgd2FzIG1vcmUgYWJvdXQgY3VzdG9tZXIgc2VydmljZS48L3A+CjxwPlNoZSBkaWQgc25hZyBhIGpvYiBhdCBXaG9sZSBGb29kcyBpbiBDYW1icmlkZ2UsIE1hc3MuLCBmaXJzdCBhcyBhIGJhZ2dlciBhbmQgbm93IGFzIGEgY2FzaGllciwgbWFraW5nIGEgbGl0dGxlIG1vcmUgdGhhbiAkMTEgYW4gaG91ci4gQnV0IHRoYXQgd2FzIGFmdGVyIHRha2luZyBFbmdsaXNoIGNsYXNzZXMgYW5kIHRoZSBzdG9yZSBiYXNpY3MgcHJvZ3JhbSBkZXZlbG9wZWQgYnkgdGhlIE5SRi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGxlYXJuZWQgdG8gdHJlYXQgY3VzdG9tZXJzIGluIGEgYmV0dGVyIHdheSAmIzgyMzA7IGhvdyB0byBrZWVwIHBhY2Ugd2l0aCB0aGVtLCYjODIyMTsgVml4YW1hIHNhaWQuIEF0IGFub3RoZXIgY2xhc3Mgb2ZmZXJlZCBieSBhIHdvcmtwbGFjZSBncm91cCwgc2hlIGxlYXJuZWQgYWJvdXQgc3ByZWFkc2hlZXQgcHJvZ3JhbXMgbGlrZSBFeGNlbCBhbmQgc3R1ZGllZCBiYXNpYyBhY2NvdW50aW5nLjwvcD4KPHA+Vml4YW1hIGp1c3QgZmluaXNoZWQgdGhlIHNlY29uZCBjbGFzcywgYW5kIHNoYWRvd2VkIGEgbWFuYWdlciBhdCBDVlMgYXMgcGFydCBvZiB0aGF0IHRyYWluaW5nLiBTaGUmIzgyMTc7cyBjb25zaWRlcmluZyBhbiBlbnRyeS1sZXZlbCBqb2IgYXQgYSBkcnVnc3RvcmUgYW5kIG11bGxpbmcgaGVyIG9wdGlvbnMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIHN0YXkgbGlrZSB0aGlzLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHdhbnQgdG8gaGF2ZSBiZXR0ZXIgZ3Jvd3RoIG9wcG9ydHVuaXRpZXMuJiM4MjIxOzwvcD4K