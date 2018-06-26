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New tax form is indeed smaller, but filing is no simpler
Published: June 26, 2018 - 8:18 PM
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By Sarah Skidmore Sell

Associated Press

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