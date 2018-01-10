New Toyota-Mazda plant will bring 4,000 jobs to Alabama

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In this Aug. 4, 2017, file photo, Toyota Motor Corp. President Akio Toyoda (left) and Mazda Motor Corp. President Masamichi Kogai shake hands after a press conference in Tokyo. Japanese automakers Toyota and Mazda have picked Alabama as the site of a new $1.6 billion joint-venture auto manufacturing plant, a person briefed on the decision said Tuesday. (AP Photo/Eugene Hoshiko)
By Kim Chandler
and Tom Krisher
Associated Press
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