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Ohio pay stagnant as jobless rate falls
Published: September 2, 2018 - 7:57 AM | Updated: September 2, 2018 - 8:01 AM
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By Mark Ferenchik and Rita Price

The Columbus Dispatch
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