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Parts shortage that hit Ford spreads to more companies
Published: May 10, 2018 - 6:05 PM | Updated: May 10, 2018 - 6:35 PM
By Tom Krisher
Associated Press
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