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R. Shea Brewing signs lease for new production brewery, restaurant
Published: March 29, 2018 - 8:26 PM | Updated: March 29, 2018 - 8:29 PM
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By Rick Armon
Beacon Journal/Ohio.com
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