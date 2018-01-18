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Long-term mortgage rates rise: 30-year hits 4.04 percent
Published: January 18, 2018 - 11:24 AM
Paul Wiseman
Associated Press
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