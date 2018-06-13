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Report: FAA stifling commercial drone use
Published: June 13, 2018 - 7:50 PM
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By Jennifer Van Grove

San Diego Union-Tribune

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