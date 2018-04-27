Restaurants calm customers, say their romaine is safe

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Published: April 27, 2018 - 6:07 PM | Updated: April 27, 2018 - 7:00 PM
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By Dee-Ann Durbin
Associated Press
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