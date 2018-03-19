Not handy? Walmart offers TV installers, furniture builders

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ORVcgWU9SSzogV2FsbWFydCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGp1c3Qgd2FudCB0byBzZWxsIFRWcyBhbmQgZnVybml0dXJlICYjODIxMjsgaXQgd2FudHMgdG8gc2VuZCBhIHByb2Zlc3Npb25hbCBob21lIHRvIHNldCB0aGVtIHVwLCB0b28uPC9wPgo8cD5UaGUgd29ybGQmIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IHJldGFpbGVyIGlzIGV4cGFuZGluZyBhIGRlYWwgd2l0aCBvbi1kZW1hbmQgb25saW5lIHNlcnZpY2VzIHBsYXRmb3JtIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9IYW5keS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5IYW5keS5jb208L2E+LCBhbGxvd2luZyBzaG9wcGVycyB0byBoaXJlIGhlbHBlcnMgYXQgMiwwMDAgb2YgaXRzIHN0b3JlcyBuYXRpb253aWRlIHRvIG1vdW50IGEgVFYgb24gdGhlaXIgd2FsbCBvciBhc3NlbWJsZSBhIGJvb2tjYXNlLjwvcD4KPHA+T3RoZXIgcmV0YWlsZXJzIG9mZmVyIHNpbWlsYXIgc2VydmljZXMgYXMgdGhleSBzZWVrIHRvIG1ha2Ugc2hvcHBpbmcgbW9yZSBjb252ZW5pZW50IHNvIGN1c3RvbWVycyBidXkgbW9yZS4gV2F5ZmFpciwgdGhlIG9ubGluZSBmdXJuaXR1cmUgc2VsbGVyLCBhbHNvIG9mZmVycyBIYW5keSYjODIxNztzIHNlcnZpY2VzLiBBbmQgSWtlYSBib3VnaHQgVGFza3JhYmJpdCBsYXN0IHllYXIgYW5kIGlzIHJvbGxpbmcgb3V0IHRoZSBzZXJ2aWNlIHRvIGl0cyBzdG9yZXMuPC9wPgo8cD5XYWxtYXJ0LCB3aGljaCBmaXJzdCB0ZXN0ZWQgSGFuZHkgaW4gMjUgc3RvcmVzIGluIEF0bGFudGEsIHNhaWQgTW9uZGF5IHNob3BwZXJzIGNhbiBoaXJlIGEgSGFuZHkgcHJvZmVzc2lvbmFsIHdoZW4gdGhlbiBjaGVjayBvdXQgYXQgYSBzdG9yZSBvciBvbiBpdHMgd2Vic2l0ZS48L3A+Cg==