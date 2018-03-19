Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Not handy? Walmart offers TV installers, furniture builders
Published: March 19, 2018 - 10:41 AM
Full Screen Linked Image
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Betty Lin-Fisher: Willie Nelson is pony in training to take big shoes of late Petie the Pony March 16th, 2018 8:04 PM
For some defrauded students, only partial loan forgiveness March 16th, 2018 7:24 PM
Home sales dip gives renovators, appliance sellers a boost March 16th, 2018 6:46 PM
Business news briefs, March 17: Massillon mayor reaches out to potential partners for Affinity March 16th, 2018 6:13 PM

THE LATEST

Former presidential candidate to speak at Kent State University Updated March 19th, 2018 10:15 AM
White House says Trump isn’t considering firing Mueller Updated March 19th, 2018 10:03 AM
Texas police chief: Fourth bombing in Austin shows ‘different level of skill’ Today March 19th, 2018 9:49 AM
Tallmadge debating future of fire stations Updated March 19th, 2018 9:18 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal