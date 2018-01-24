Toys R Us, hobbled by competition, will shutter 180 stores

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FILE - In this Tuesday, Sept. 19, 2017, file photo, a woman, right, leaves a Toys R Us store in Elizabeth, N.J. Toys R Us, squeezed by Amazon.com and huge chains like Walmart, will close 180 stores, or about 20 percent of its U.S. locations, within months, the company announced Wednesday, Jan. 24, 2018. (AP Photo/Julio Cortez, File)
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Michelle Chapman And Anne D’innocenzio
Associated Press
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