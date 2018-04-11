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Retailers hope for certainty as Supreme Court hears tax case
Published: April 11, 2018 - 7:41 PM
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By Joyce M. Rosenberg
Associated Press
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